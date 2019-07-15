В Мордовии в результате ДТП пострадал 34-летний житель Самарской области

В Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 34-летний житель Самарской области.

Происшествие произошло поздним вечером 12 июля на территории указанного района. По предварительной информации, 34-летний житель Самарской области, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, а после этого опрокинулось.

Водитель легковушки получил травмы. Автомобилист был доставлен в ГБУЗ РМ «Ардатовская РБ».

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

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Источник: vk.com/pro_10tvrm