Два жителя Торбеево устроили погром в магазине

В Торбеево два местных жителя устроили погром в магазине.
Два жителя указанного населенного пункта, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, пришли в магазин «Людмила», расположенный по адресу – улица Ленина. Денег у мужчин не было. В ответ на просьбу продавца покинуть помещение магазина пьяные посетители устроили погром. Персонал вызвал сотрудников правоохранительных органов.
Дебоширы понесут ответственность за погром в магазине.
По информации «Известий Мордовии».
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