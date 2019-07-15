В Саранске приговорили к обязательным работам 19-летнего похитителя рома

В Саранске суд вынес приговор в отношении 19-летнего молодого человека, который украл бутылку рома из супермаркета.

Вечером 30 апреля нынешнего года 19-летний парень вместе со своим двоюродным братом находился в супермаркете, расположенном в здании торгово-развлекательного центра «Рио». Преступник попросил родственника выбрать алкогольный напиток и передать ему данный товар. Двоюродный брат осужденного, не догадываясь о преступных намерениях последнего, взял со стеллажа бутылку рома стоимостью 457 рублей. Затем парень передал товар преступнику. После этого осужденный, спрятав бутылку рома за пазухой, прошел мимо кассы. Охранник супермаркета, заметив, что молодой человек пытается похитить товар, потребовал от него вернуть спиртное. Парень скрылся, проигнорировав данное требование.

Спустя некоторое время молодой человек вернулся в супермаркет и отдал украденный товар. Это произошло после того, как парню позвонил его двоюродный брат, которого задержала охрана торгового заведения.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде обязательных работ на срок 200 часов.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru