За неделю животные покусали 39 жителей Мордовии

В течение недели 39 жителей Мордовии пострадали от укусов животными.

Указанные жители Мордовии пострадали в период с 1 по 7 июля.

Среди паразитарных заболеваний было зарегистрировано 2 случая педикулеза и 2 случая аскаридоза.

В период с 1 по 7 июля в регионе было зарегистрировано 216 случаев инфекционных заболеваний, кроме гриппа и ОРВИ. Суммарная заболеваемость острыми кишечными инфекциями составила 107 случаев. Также был зарегистрирован 1 случай энтеровирусной инфекции.

Кроме того, был зарегистрирован 1 случай клещевого боррелиоза и 13 случаев геморрагической лихорадки с почечным.

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Источник: 13.rospotrebnadzor.ru