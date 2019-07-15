В Мордовии прошли пожарно-тактические учения на заводе АО «Рузхиммаш»

В Мордовии прошли пожарно-тактические учения по управлению силами и средствами при ликвидации условного пожара на заводе АО «Рузхиммаш».

Легенда учений гласила, что между административным бытовым корпусом и производственным зданием произошло возгорание кровли с последующим задымлением производительных цехов.

Для ликвидации возгорания был задействован пожарный поезд Пензенского отряда Куйбышевской железной дороги, сотрудники которого приняли меры по ликвидации условного возгорания, используя установку комбинирования пожаротушения «Пурга-10.20.30».

Было эвакуировано 365 работников, среди которых 2 пострадавших, последним была оказана первая медицинская помощь.

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Источник: 13.mchs.gov.ru