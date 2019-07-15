Неизвестный мошенник ограбил 51-летнюю жительницу Рузаевки

В Рузаевке 51-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику.

В прошлом году 51-летняя жительница Рузаевки купила биологическую активную добавку, употребляя которую, она надеялась похудеть. Никакого эффекта от приема данного средства женщина не получила. Спустя практически год горожанке позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником министерства юстиции и поинтересовался результатами употребления упомянутой добавки. Узнав о том, что женщина не получила желаемого эффекта, незнакомец заявил, что продавцы данного средства были задержаны, поскольку в ходе специальных экспертиз было установлено, что добавка не содержит в своем составе вещества, способные активизировать процесс снижения массы тела. Затем якобы представитель министерства юстиции сообщил, что жительнице Рузаевки полагается компенсация в размере 6 млн рублей за покупку бесполезного товара, но для её получения горожанке нужно перечислить на указанный им банковский счет 400 тыс. рублей для оплаты услуг адвоката и 330 тыс. рублей в качестве налога. Женщина перечислила деньги. После этого незнакомец сообщил, что в процессе выдачи компенсации возникли определенные трудности, для преодоления которых женщине нужно перечислить ещё 500 тыс. рублей. Жительница Рузаевки усомнилась в том, что имеет дело с настоящим сотрудником министерства юстиции. Женщина сообщила незнакомцу, что у неё больше нет денег. После этого последний перестал выходить на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф