Жительница Мордовии подозревается в незаконном использовании товарных знаков

В Атюрьево местная жительница подозревается в незаконном использовании средств индивидуализации товаров.
В апреле нынешнего года сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что жительница указанного населенного пункта, являющаяся индивидуальным предпринимателем, незаконно использует товарные знаки, принадлежащие компаниям, производящим спортивную одежду.
В ходе осмотра торговой точки подозреваемой полицейские изъяли лыжные костюмы, куртки, спортивные брюки, спортивные костюмы, толстовки и футболки, на которых была незаконно нанесена маркировка упомянутых производителей.
Подозреваемая причинила компаниям крупный материальный ущерб в размере 303757 рублей.
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Источник: 13.мвд.рф