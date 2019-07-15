Жительница Мордовии подозревается в незаконном использовании товарных знаков

В Атюрьево местная жительница подозревается в незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

В апреле нынешнего года сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что жительница указанного населенного пункта, являющаяся индивидуальным предпринимателем, незаконно использует товарные знаки, принадлежащие компаниям, производящим спортивную одежду.

В ходе осмотра торговой точки подозреваемой полицейские изъяли лыжные костюмы, куртки, спортивные брюки, спортивные костюмы, толстовки и футболки, на которых была незаконно нанесена маркировка упомянутых производителей.

Подозреваемая причинила компаниям крупный материальный ущерб в размере 303757 рублей.

Также читайте о том, что в Саранске приговорили к обязательным работам 19-летнего похитителя рома.

Источник: 13.мвд.рф