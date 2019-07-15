В Мордовии осужденные приняли участие в конкурсе по благоустройству колонии

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии осужденные женщины приняли участие в конкурсе по благоустройству территории учреждения.

При оценивании конкурсанток учитывались несколько критериев, среди которых дизайнерское решение, ландшафтная композиция, необычность эстетического оформления, композиционная целостность, а также отсутствие увядшей и сорной растительности.

Победители конкурса были награждены дипломами и подарками.

Подобные конкурсы проводятся с целью выявления и развития творческих способностей осужденных, формирования у них трудолюбия, воспитания бережного отношения к результатам труда и укрепления самодисциплины.

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Источник: 13.fsin.su