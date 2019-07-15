В Саранске неизвестный автомобилист сбил 51-летнего мужчину

В Саранске неизвестный автомобилист сбил мужчину на пешеходном переходе.

Происшествие произошло вечером 14 июля на проспекте Ленина. Неизвестный гражданин, который находился за рулем автомобиля неустановленной марки, совершил наезд на 51-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в ГБУЗ РМ «РКБ №4», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Автомобилист скрылся с места ДТП. Известно, что пешехода мог сбить водитель автомобиля марки «Лада-Гранта», на кузове которого имеются надписи «Яндекс такси».

Все, кто владеет какими-либо сведения о данном ДТП, могут сообщить необходимую информацию по номерам телефонов: 38-57-27, 24-64-09, 29-81-30.

Также читайте о том, что в Мордовии в результате ДТП пострадал 34-летний житель Самарской области.

Источник: гибдд.рф