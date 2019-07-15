В селе Старое Шайгово был задержан пьяный автомобилист

В селе Старое Шайгово сотрудники Госавтоинспекции задержали 25-летнего автомобилиста, который повторно сел за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Днём 14 июля возле дома №7, расположенного по адресу – улица Делегатская, сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-2114, за рулем которого находился 25-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что ранее автомобилист привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Молодому человеку грозит уголовная ответственность.

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Источник: гибдд.рф