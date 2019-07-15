В Атюрьевском районе ДТП унесло жизнь 41-летнего мужчины

В Атюрьевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 41-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло вечером 12 июля на территории села Каменка. По предварительной информации, 41-летний гражданин, управлявший скутером марки «Вента», проезжая мимо дома №8, расположенного по адресу – улица Молодежная, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

От полученных телесных повреждений водитель скутера скончался на месте происшествия.

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Источник: 13.мвд.рф