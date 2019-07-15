В Саранске водитель иномарки сбил пешехода

В Саранске 55-летний мужчина попал под колёса иномарки.

Происшествие произошло вечером 13 июля на территории Ленинского района города. Возле дома №30, расположенного по адресу – проспект 50 лет Октября, 40-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай-Солярис», совершил наезд на 55-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавший получил телесные повреждения. Пешеход был госпитализирован в ГБУЗ РМ РКБ № 4.

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Источник: гибдд.рф