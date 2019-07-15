В Саранске обсудили благоустройство дворов

В ходе оперативного совещания, которое прошло 15 июля в администрации Саранска, были обсуждены вопросы, касающиеся благоустройства дворовых территорий.

Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков сообщил, что на 100 % работы завершены в одном дворе, к трем дворам подрядная организация ООО «Дорожник» не приступала вовсе. Стоит отметить, что работы должны завершиться до 1 августа.

В Пролетарском районе подрядная организация, которая проводит работы по благоустройству дворовых территорий, игнорирует требования местной администрации и не отчитывается о своей деятельности.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал применять санкции в отношении недобросовестных подрядчиков, а также заявил о необходимости привлекать представителей общественности к контролю за процессом благоустройства.

В Пролетарском районе в настоящее время в полном объеме выполнены работы на 5 дворовых территориях из 9 запланированных.

В Ленинском районе Саранска работы по благоустройству дворовых территорий завершились.

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Источник: adm-saransk.ru