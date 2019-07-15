В Саранске ведется подготовка к осенне-зимнему сезону

В Саранске ведется подготовка жилого фонда к осенне-зимнему сезону.

В Ленинском районе из 719 многоквартирных домов промывка систем отопления была проведена в 75%, опрессовка – в 21% от общего количества. В Пролетарском районе из 470 МКД промывку систем отопления провели в 70 %, опрессовку - в 19%. В Октябрьском районе из 844 МКД системы отопления промыли в 65 %, опрессовка была проведена в 18% от общего количества. Из 54 крышных котельных 39 прошли подготовку.

В ходе оперативного совещания в администрации Саранска руководители профильных структурных подразделений и главы районных администраций сообщили, что все работы ведутся по графику.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал подчиненных не замалчивать проблемы, а также обратился к и.о. начальника управления по вопросам городского хозяйства Азату Багапову с просьбой лично проверять подготовку к осенне-зимнему сезону.

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Источник: adm-saransk.ru