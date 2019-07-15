Пётр Тултаев призвал детально разбираться по каждой жалобе на ржавую воду

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, которое прошло 15 июля, обсудили жалобы горожан на ржавую воду.

В социальных сетях наибольшее количество жалоб на ржавую воду поступает от жителей северо-западной части города. Глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин сообщил, что в период с января по июнь нынешнего года поступило 1374 обращения по поводу ржавой горячей воды, а также было получено 600 заявок, касающихся холодного водоснабжения.

Мэр Саранска Пётр Тултаев в очередной раз подчеркнул, что по каждой жалобе необходимо детально разбираться, а также заявил, что нужно делать перерасчеты в случае подачи ржавой воды.

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Источник: adm-saransk.ru