Пётр Тултаев дал поручение проработать вопрос организации медовых ярмарок

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев распорядился проработать вопрос организации медовых ярмарок в городе, которые уже стали традиционными.

В ходе оперативного совещания, которое прошло 15 июля, градоначальник поручил связаться с обществом пчеловодов и пчеловодами Мордовии. Если у них есть соответствующая потребность, по мнению главы городской администрации, в Саранске необходимо организовать ярмарки мёда.

Градоначальник акцентировал внимание на том, что на подобных ярмарках первоочередное внимание должно быть уделено продукции пчеловодов Мордовии.

Ранее сообщалось, что Пётр Тултаев призвал детально разбираться по каждой жалобе на ржавую воду.

Источник: adm-saransk.ru