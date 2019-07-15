В Саранске изменится автобусный маршрут №5

В Саранске будет изменен автобусный маршрут №5.

Транспортное управление проводит мониторинг автобусного маршрута №5, связывающего Юбилейный, юго-западную часть Саранска и Химмаш. Пассажиропоток на данном маршруте очень низкий. За оборотный рейс насчитывается 5-14 пассажиров. Сейчас автобус №5 после улицы Ульянова следует по улице Гагарина с выездом на улицу Невского, перевозчик предлагает в обратном направлении следовать по улицам Ульянова, Энгельса, по проспекту 50 лет Октября с выходом на улицу Невского и на прежний маршрут. Речь о том, что автобус не будет заезжать в Юбилейный, не идет. Такие изменения в маршруте поддержат перевозчика.

Мэр Саранска Пётр Тултаев согласился на частичное изменение автобусного маршрута №5.

Кроме того, 22 июля заканчивается прием заявок от перевозчиков по объявленному конкурсу по маршруту, соединяющему Юбилейный и центр Саранска, которому присвоили № 33. Ни от одного перевозчика заявки на участие в данном конкурсе пока что не поступили.

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Источник: adm-saransk.ru