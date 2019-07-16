В Мордовии прошла операция «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции на минувших выходных провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

В ходе проведения указанного мероприятия стражи порядка выявили десять автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения, шесть из них были задержаны в Саранске.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения автомобилисту грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительского удостоверения на срок до двух лет.

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Источник: 13.мвд.рф