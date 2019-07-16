Постояльца Ширингушского дома-интерната осудили за убийство

В Мордовии суд вынес приговор в отношении постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов, который убил своего соседа по комнате.

Вечером 10 мая нынешнего года 62-летний постоялец Ширингушского дома-интерната распивал алкогольные напитки в компании своего 70-летнего соседа по комнате. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта ударил оппонента ножом в область грудной клетки. От полученного телесного повреждения пострадавший скончался.

Решением суда в отношении убийцы была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф