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В Темниковском районе школьники, отдыхающие в оздоровительном лагере, повторили дорожную азбуку

В Темниковском районе школьники, отдыхающие в оздоровительном лагере, повторили дорожную азбуку

Инспекторы отделения ГИБДД ММО МВД России «Темниковский» посетили детский оздоровительный лагерь «Емашевская роща».

Дети повторили ПДД, разобрали опасные ситуации, которые встречаются на дороге, вспомнили правила перехода проезжей части, в том числе при движении на велосипеде.

В заключительной части мероприятия дети приняли участие в увлекательной эстафете по ПДД и смогли проявить свои знания дорожной азбуки в занимательной викторине. Кроме того, ребята посмотрели обучающий фильм по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей-велосипедистов.

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Источник: 13.мвд.рф