В Чамзинке загорелся жилой дом

В Чамзинке произошло возгорание жилого дома.

Указанное происшествие произошло днём 15 июля. На одной из улиц упомянутого населенного пункта загорелся жилой дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 220 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии прошли пожарно-тактические учения на заводе АО «Рузхиммаш».

Источник: 13.mchs.gov.ru