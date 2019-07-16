Житель Торбеевского района пойдет под суд по обвинению в убийстве брата своей жены

В Торбеевском районе суд вынесет приговор в отношении 48-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве брата своей жены.

10 апреля нынешнего года 48-летний житель села Кажлодка указанного района, находясь у себя дома, распивал алкогольные напитки в компании 52-летнего брата своей жены, который приехал в гости из Саранска. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений гость несколько раз ударил владельца жилья деревянным табуретом. В ответ на это обвиняемый выстрелил в оппонента из охотничьего ружья. Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины огнестрельное ранение живота. В ночь на 12 апреля пострадавший скончался в медицинском учреждении.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru