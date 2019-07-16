В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже денег

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в краже денежных средств из кассы кинотеатра.

12 июля текущего года неизвестный гражданин похитил из кассы кинотеатра, находящегося в торгово-развлекательном центре «Сити Парк», расположенном по адресу – улица Волгоградская, денежные средства в сумме 4,7 тыс. рублей.

Предполагаемый преступник был одет в футболку черного цвета, черные джинсы и сланцы черного цвета.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8 (8342) 29-77-60, 8 (8342) 29-77-88 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф