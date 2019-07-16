Жительница Ичалковского района хотела обменять в банке поддельную денежную купюру

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли из оборота поддельную денежную купюру.

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД РФ по городскому округу Саранск поступило сообщение от заведующего отделом кассового обслуживания о том, что была обнаружена поддельная банкнота номиналом 100 долларов, которую для обмена предъявила жительница Ичалковского района.

В ходе проверки купюры были выявлены следующие несоответствия: полное свечение рисунка в инфракрасных лучах, шероховатость бумаги, отсутствие пропадания рисунка банкноты в ИК лучах.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Также читайте о том, что в Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже денег.

Источник: 13.мвд.рф