В Мордовии осужденные встретились со своими родственниками

В исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии прошел день открытых дверей.

В рамках указанного мероприятия осужденных навестили родственники.

Была организована и проведена встреча с руководством учреждения, в ходе которой были даны ответы на интересующие родственников осужденных вопросы.

В клубе-столовой колонии для гостей были организованы небольшой концерт и чаепитие, во время которого осужденные и их близкие смогли пообщаться в неформальной обстановке.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su