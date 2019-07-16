В Саранске полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже денег из автомобиля

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мужчина, который подозревается в краже денежных средств из автомобиля.

10 июля неизвестный гражданин похитил денежные средства в сумме 105 тыс. рублей из автомобиля марки ГАЗ, припаркованного возле дома №14, расположенного по адресу – бульвар Степана Эрьзи.

Известно, что разыскиваемый гражданин был одет в спортивный костюм синего цвета.

Все, кто владеет какой-либо информацией о личности или текущем местонахождении предполагаемого злоумышленника, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(8342)29-77-88, 8(8342)29-77-58, 8-987-683-93-97 или 02.

Ранее сообщалось, что в Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже денег из кассы кинотеатра.

Источник: 13.мвд.рф