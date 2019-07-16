В Мордовии растет уровень преступности

В Мордовии вырос уровень преступности.

В период с января по июнь текущего года на территории Мордовии было зарегистрировано 4169 преступлений. Данный показатель на 5,8% превышает то количество противозаконных деяний, которое были зафиксировано в регионе за аналогичный период минувшего года.

Наибольшее количество преступлений было зарегистрировано в районах Саранска (Ленинский – 816, Октябрьский – 648, Пролетарский –587), а также в Рузаевском районе (360). Меньше всего противоправных деяний было совершено в Большеигнатовском (20), Кадошкинском (31) и Атюрьевском (34) районах.

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Источник: prokrm.ru