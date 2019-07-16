В Мордовии осудили двух мужчин, создавших несколько притонов для оказания интимных услуг

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, создавших притоны для оказания платных интимных услуг в нескольких городах России.

В период с января 2011 года по февраль 2013 года два жителя Рузаевки, действуя в составе преступной группы, организовали занятие проституцией в Москве, Нижнем Новгороде, Пензе, Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Участники преступной группы обеспечивали охрану незаконной деятельности, вербовку девушек по оказанию платных интимных услуг, а также осуществляли диспетчерские функции.

По уголовному делу потерпевшими выступили 19 девушек.

В отношении одного из злоумышленников суд избрал меру наказания в виде 6 лет и 4 месяцев лишения свободы, второй преступник был приговорен к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

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Источник: prokrm.ru