В Саранске прокуратура санкционировала арест имущества предприятия, имеющего задолженность по уплате налогов

В Саранске прокуратура санкционировала арест имущества организации, которая имеет задолженность по уплате налогов.

Сотрудниками прокуратуры Ленинского района Саранска было установлено, что у МП «Зеленое хозяйство» имеется задолженность по уплате налогов.

Из-за неисполнения указанным юридическим лицом обязанности по уплате налогов ИФНС РФ по Ленинскому району Саранска обратилась в районную прокуратуру с постановлением о наложении ареста на имущество налогоплательщика.

Прокурор района принял решение о санкционировании ареста имущества МП «Зеленое хозяйство» на сумму 6,2 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru