В Саранске пройдет спектакль-экскурсия «Семь с половиной женщин дона Стефано»

В Саранске пройдет спектакль-экскурсия под названием «Семь с половиной женщин дона Стефано».

Спектакль-экскурсия пройдет 17 июля в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи. Начнется действие в 14:00. Стоимость билета составляет 400 рублей. Горожане смогут увидеть ретроспективу жизни скульптора Степана Эрьзи в исполнении актеров МХАТика. Основой не совсем обычного театрального проекта стала пьеса Сергея Сеничева.

Зрители смогут увидеть не так называемую монументальную фиксацию фактов биографии выдающегося скульптора, а живое изображение бурного внутреннего мира человека, наделенного великим даром.

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Источник: erzia-museum.ru