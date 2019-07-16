Житель Саранска во время застолья едва не убил коллегу по работе

В Саранске был задержан 23-летний местный житель, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью 21-летнего парня.

8 июля нынешнего года несколько человек, являющихся коллегами по работе, отмечали праздник в съемной квартире одного из них. Во время застолья между 23-летним молодым человеком и 21-летним участником попойки вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 23-летний парень ударил оппонента кулаком в голову. От удара 21-летний гражданин потерял сознание и упал. Парню понадобилась медицинская помощь.

В отношении 23-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело. Парень не отрицает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф