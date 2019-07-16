В Ковылкинском районе приговорили к обязательным работам похитительницу водки

В Ковылкинском районе суд вынес приговор в отношении 42-летней местной жительницы, которая украла из магазина несколько бутылок водки.

Утром 16 апреля нынешнего года 42-летняя безработная жительница указанного района приехала в магазин «Пятерочка», расположенный в Ковылкино. Женщина похитила из торгового заведения три бутылки водки общей стоимостью более 500 рублей. Директор магазина, заметив преступные действия посетительницы, потребовала остановиться и вернуть похищенное. Преступница поспешила скрыться, проигнорировав указанное требование.

Решением Ковылкинского районного суда в отношении 42-летней гражданки была избрана мера наказания в виде обязательных работ сроком 60 часов.

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Источник: kovilkinsky.mor.sudrf.ru