На одном из водоёмов Мордовии был спасен пьяный житель Нижнего Тагила

В Мордовии спасли пьяного мужчину, который решил искупаться.

Днём 15 июля на водоёме, расположенном в селе Сузгарье Рузаевского района, внештатным инспектором ГИМС и спасателем ГКУ «Мордовская РАСС» был спасен житель Нижнего Тагила 1985 года рождения, который решил искупаться, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о том, что нельзя заплывать за буйки, нужно внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра, если они не умеют плавать, надевать спасательные жилеты, круги, а также следует воздерживаться от употребления спиртных напитков у водоёма.

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии утонула пенсионерка.

Источник: 13.mchs.gov.ru