В Мордовии был задержан пьяный автомобилист из Москвы

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов был задержан пьяный автомобилист из Москвы.

Ранним утром 13 июля группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии на улице Ленина обратила внимание на автомобиль марки «Хендай», который двигался с подозрительно низкой скоростью и по криволинейной траектории.

Совместно с сотрудниками ДПС представители Росгвардии остановили указанное транспортное средство. За рулем автомобиля находился 40-летний житель Москвы, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia