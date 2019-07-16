Житель Мордовии погасил долг, чтобы выехать за границу

В Мордовии местный житель возместил материальный ущерб, дабы выехать за границу.

В отделе судебных приставов по Инсарскому и Кадошкинскому районам находилось исполнительное производство о взыскании с жителя Кадошкино материального ущерба в размере более 120 тыс. рублей.

На протяжении длительного периода времени судебный пристав-исполнитель применял различные меры в отношении должника, но последний вспомнил о своей задолженности только после того, как у него возникла необходимость выехать за границу. Ограничения на выезд за пределы России побудили гражданина погасить образовавшуюся задолженность.

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Источник: r13.fssprus.ru