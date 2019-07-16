В Саранске в результате ДТП пострадали четыре человека

В Саранске по вине 24-летнего таксиста произошло ДТП с пострадавшими.

Указанное происшествие произошло в ночь на 15 июля недалеко от дома №22, расположенного по адресу – проспект Ленина. По предварительной информации, 24-летний молодой человек, находившийся за рулем машины такси марки «Лада-Гранта», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Шевроле-Лачетти», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили предполагаемый виновник аварии, два его пассажира, среди которых 35-летний мужчина и 11-летняя девочка, а также 79-летний пенсионер, находившийся в салоне «Шевроле».

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Источник: гибдд.рф