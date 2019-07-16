В Саранске столкнулись две иномарки

В Ленинском районе Саранска произошло ДТП с участием двух иномарок.

Указанное происшествие было зафиксировано утром 15 июля на улице Пролетарской. По предварительной информации, 21-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки «Хайма», перед совершением левого поворота не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, вследствие чего транспортное средство столкнулось с машиной марки «Шевроле».

Виновник ДТП, его 21-летняя пассажирка и водитель «Шевроле» осматривались медиками на месте инцидента.

Ранее сообщалось, что в Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Источник: гибдд.рф