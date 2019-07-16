50-летняя жительница Саранска пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Саранске 50-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне автобуса.

Происшествие произошло вечером 15 июля на территории Ленинского района города. По предварительной информации, 65-летний мужчина, находившийся за рулем пассажирского автобуса марки МАЗ, проезжая мимо дома №110/1, расположенного по адресу – улица Коммунистическая, резко затормозил, по причине чего в салоне транспортного средства упала 50-летняя женщина.

Медики оказали пострадавшей необходимую помощь, от госпитализации женщина отказалась.

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Источник: гибдд.рф