В Саранске неизвестный автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске неизвестный автомобилист совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.

Происшествие произошло поздним вечером 15 июля в Пролетарском районе Саранска. Возле дома №22, расположенного по адресу - улица Н. Эркая, неизвестный гражданин, управлявший автомобилем неустановленной марки, совершил наезд на 37-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была доставлена в ГБУЗ РМ «МРЦКБ».

Автомобилист скрылся с места происшествия.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кто владеет какой-либо информацией об этом ДТП, сообщить данные сведения по телефонам: 38-57-27, 24-64-09, 29-81-30.

Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП пострадали четыре человека.

Источник: гибдд.рф