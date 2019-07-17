В Мордовии было продано АО «Тепличное»

У АО «Тепличное» сменился владелец.

Новым владельцем крупнейшего в Мордовии производителя овощей отныне является ООО «Управляющая компания Агрокапитал», которая выкупила 100% пакета акций.

Новый владелец намерен в ближайшее время потратить на развитие АО «Тепличное» более 2,5 млрд рублей. Данные денежные средства будут направлены на реконструкцию старых и строительство новых площадок.

Главным направлением деятельности ООО «Управляющая компания Агрокапитал» является управление тепличными активами.

По информации «Известий Мордовий».

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