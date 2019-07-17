В Саранске центральные улицы превратились в реки

Несколько центральных улиц Саранска превратились в реки.

Накануне вода затопила улицы Богдана Хмельницкого, Степана Разина и Коммунистическую. Жители Саранска были вынуждены босиком переходить погрузившуюся под воду проезжую часть.

Представители администрации Саранска сообщили, что потоп произошел из-за того, что «Саранскгорводоканал» проводил переключение со старого водовода на новый в районе улицы Титова, а также отметили, что ситуация находится под контролем.

По информации «Известий Мордовии».

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