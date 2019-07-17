Житель Мордовии прислал осужденному ватные палочки с наркотиками

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов предотвратили попытку доставки наркотиков в исправительную колонию.

8 июля в исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии стражи порядка при досмотре посылки, поступившей от жителя Зубово-Полянского района для осужденного за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, обнаружили и конфисковали амфетамин. Наркотики были спрятаны ухищренным способом в полой части ватных палочек. Масса изъятого вещества составила 2,97 г.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Рузаевке сотрудники транспортной полиции задержали женщину, подозреваемую в краже мобильного терминала.

Источник: 13.мвд.рф