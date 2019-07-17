Два жителя Саранска остались без денег, намереваясь их же защитить

В Саранске два местных жителя были ограблены неизвестными мошенниками, которые представились работниками банков.

Недавно 42-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что была предотвращена блокировка банковского счета горожанина. Затем незнакомец заявил, что деньги со счета нужно срочно снять и отметил, что сделать это следует в терминале, расположенном в одном из торговых центров города. После того, как житель Саранска снял денежные средства, с ним опять связался якобы работник банка, которые предложил внести деньги на созданный финансовой организацией резервный счет. Горожанин выполнил данное действие. В итоге мужчина лишился 110 тыс. рублей.

Аналогичным путем был ограблен 41-летний житель Саранска. Горожанин остался без 190 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверки по данным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф