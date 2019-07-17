Жителя Мордовии осудили за совершение преступления против половой неприкосновенности падчерицы

В Дубенском районе суд вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя, который совершил половое преступление в отношении своей несовершеннолетней падчерицы.

В январе нынешнего года в отделение полиции №17 ММО МВД РФ «Чамзинский» обратилась женщина, которая сообщила, что её гражданский супруг совершил преступление против половой неприкосновенности её 12-летней дочери.

Решением суда в отношении 42-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 15 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф