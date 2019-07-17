В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в краже кирпичей

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 50-летний местный житель, который подозревается в совершении кражи из строящегося дома.

В ночь на 14 июля 50-летний житель Саранска на автомобиле марки «Рено-Логан» подъехал к строящемуся дому, погрузил в машину 30 кирпичей, лежавших на улице, и уехал.

В кратчайшие сроки горожанин был задержан. Мужчина признал свою вину и сообщил, что украл кирпичи для того, чтобы отремонтировать свой дом.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого.

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Источник: 13.мвд.рф