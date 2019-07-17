Житель Саранска фиктивно прописал в своём доме нескольких иностранцев

В Саранске 43-летний местный житель фиктивно прописал в своём доме нескольких граждан Узбекистана.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 43-летний житель Саранска, не имеющий определенных занятий, прописал в принадлежащему ему доме, расположенном в посёлке Озерный, четырех гражданин Узбекистана 49-, 25-, 4- и 2-летнего возраста, достоверно зная о том, что последние будут проживать по другому адресу.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в краже кирпичей.

Источник: 13.мвд.рф