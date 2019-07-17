В Саранске полицейские задержали двух потребителей синтетических наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух наркоманов.

Вечером 12 июля возле дома, расположенного по адресу – улица Сызранская, стражи порядка остановили двух парней 1994 и 2000 годов рождения, в ходе личного досмотра которых были обнаружены синтетические наркотики массой 0,5 и 0,44 г.

Молодые люди сообщили, что приобрели наркотики для собственного употребления.

Парни были привлечены к уголовной ответственности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф