В Мордовии утонул мужчина

В селе Большое Игнатово утонул мужчина.

Представителями ОМВД и сотрудниками ГИМС труп гражданина был обнаружен в водоёме. Тело мужчины было найдено в месте, которое не является оборудованным для купания. Труп гражданина был передан полицейским. В настоящее время проводится следствие и судебно-медицинская экспертиза.

Сотрудники МЧС напоминают о том, что только строгое соблюдение мер предосторожности позволит избежать несчастных случаев на водоёмах.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что на одном из водоёмов Мордовии был спасен пьяный житель Нижнего Тагила.

Источник: 13.mchs.gov.ru