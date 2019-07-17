В Краснослободском районе пьяный автомобилист сбил женщину

В Краснослободском районе пьяный водитель иномарки сбил женщину.

Происшествие произошло вечером 16 июля на 89-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 44-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа» в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 35-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована.

В отношении автомобилиста был составлен административный протокол.

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Источник: гибдд.рф