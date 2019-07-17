В Рузаевском районе горел дом

В Рузаевском районе произошло возгорание дома.
Днём 16 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Левжа. На территории указанного населенного пункта загорелся дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru